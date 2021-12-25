«Реал» планирует приобрести Захаряна с помощью агента Модрича

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может перейти в мадридский «Реал».
По информации «Чемпионата» агент Луки Модрича Владо Лемич и его коллега Срджан Еремич еще в ноябре посещали Москву и встречались со спортивным директором бело-голубых Желько Бувача. Также в переговорах со стороны мадридцев принимает участие Предраг Миятович.
Как сообщает источник, «сливочные» хотят купить игрока и оставить его еще на один сезон в «Динамо».
В текущем сезоне провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча.
источник: Чемпионат.com