«Аталанта» согласовала трансфер вингера «Сассуоло» Бога

«Аталанта» согласовала с «Сассуоло» трансфер ивуарийского полузащитника Жереми Бога. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бергамаский клуб заплатит за переход 24-летнего вингера около 22 млн евро. В ближайшие часы Бога прибудет в Бергамо для прохождения медобследования и подписания контракта с «Аталантой».

Отметим, что действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость вингера оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, Жереми перешел в «Сассуоло» из лондонского «Челси» в июле 2018 года за 10 млн евро. С тех пор он провел за команду 102 матча, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.