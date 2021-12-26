Агент назвал глупостью информацию о работе над трансфером Захаряна в «Реал»

Футбольный агент Срджан Еремич опроверг информацию о том, что он ведет работу относительно перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в мадридский «Реал».

«Информация не соответствует действительности, это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем не вел», - приводит слова Срджана Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что агент хавбека «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича Владо Лемич и его коллега Еремич еще в ноябре посещали Москву и встречались со спортивным директором бело-голубых Желько Бувача. Также в переговорах со стороны мадридцев принимл участие Предраг Миятович. «Сливочные» хотели купить игрока и оставить его еще на один сезон в «Динамо».

В текущем сезоне провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча.