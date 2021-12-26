Булыкин выступил за то, чтобы Миранчук остался в Европе

Экс- игрок сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку не нужно возвращаться в Россию.

«Я за то, чтобы Миранчук остался играть в Европе. Если что-то не получается, надо сделать небольшой шаг назад, а потом два шага вперед. Алексею должны подсказать агенты, как правильно действовать», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что »Дженоа» вступил в переговоры по трансферу футболиста. «Бергамаски» готовы продать игрока за 15-16 миллионов евро.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.