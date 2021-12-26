Семак выступил против продления контракта с Дзюбой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выступил против продления контракта с нападающим команды Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в нынешнем соглашении футболиста есть опция автоматического продления договора на еще один сезон. Оно активируется, если в этом сезоне форвард проведет на поле более 70 процентов времени. На данный момент это условие не выполнено. Контракт действует до лета 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Артем провел 17 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за команду 234 матча, 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В составе сине-бело-голубых нападающий стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также четырехкратным победителем Суперкубка страны.