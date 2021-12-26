«Зенит» намерен выручить более трех миллионов евро с продажи Азмуна

Французский «Лион» и петербургский «Зенит» пока не могут согласовать условия трансфера нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает журналист Себастьен Денис в своем твиттере.

По данным источника, «Лион» готов заплатить за переход Азмуна 3 млн евро, однако «Зенит» намерен выручить за трансфер больше этой суммы. Рост запросов сине-бело-голубых связывают с возникшим интересом к 26-летнему иранскому футболисту со стороны «Ньюкасл Юнайтед».

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.