В «Зените» отреагировали на информацию о позиции Семака не продлевать контракт с Дзюбой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды Сергей Семак выступает против продления контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу», - приводит слова функционера «СЭ».

Отметим, что контракт футболиста с клубом действует до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Артем провел 17 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В составе сине-бело-голубых нападающий стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также четырехкратным победителем Суперкубка страны.