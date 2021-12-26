«Эвертон» согласовал с киевским «Динамо» переход Миколенко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком английского «Эвертона». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 22-летний футболист успешно прошел медосмотр в ливерпульском клубе еще неделю назад, и команды уже полностью согласовали его переход, о котором в ближайшее время должно быть объявлено официально.

Напомним, что Миколенко является воспитанником академии киевлян. В составе взрослой команды он отыграл 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до осени 2025 года.

За сборную Украины защитник провел 21 встречу. На Евро-2020 футболист принял участие в четырех играх.