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Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об опции продления в контракте Дзюбы

Ранее сообщалось, что соглашение футболиста будет автоматически пролонгировано, если форвард проведет на поле более 70 процентов времени.
26 декабря 2021 13:42

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном продлении контракта нападающего команды Артема Дзюбы в случае получения 70 процентов игрового времени в сезоне.

«Вот когда будет ясно, выполняется ли опция автоматического продления контракта, тогда будут возникать какие-то вопросы. До этого обсуждать контракт Дзюбы бессмысленно», - приводит слова функционера «СЭ» .

Отметим, что соглашение футболиста с клубом действует до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Артем провел 17 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В составе сине-бело-голубых нападающий стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также четырехкратным победителем Суперкубка России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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