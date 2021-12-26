Шамиль Газизов: Продажа Агаларова? Все может быть

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах усиления команды в зимнее трансферное окно.

- Трансферы на вход у «Уфы» будут. 2-3 новых игрока должны появится в нашей команде. Продажа Агаларова? Все может быть, - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Напомним, Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент. После 18 туров на счету форварда 13 забитых мячей и одна результативная передача. Контракт футболиста с уфимцами рассчитан до конца 2022 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.