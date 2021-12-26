Михаил Боярский: Не вижу причин для ухода Дзюбы из «Зенита»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможный уход форварда питерской команды Артема Дзюбы в «Рубин».

- Не вижу причин для ухода Дзюбы, он все еще приносит пользу команде. Как по мне, Дзюба до сих пор лучший нападающий страны. Как минимум год он еще способен отыграть на своем уровне, - передает слова Боярского Sport24.ru.

Накануне в СМИ появилась информация, что нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в казанском «Рубине», а на его место придет форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Позже генеральный директор команды из Санкт-Петербурга Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры о трансфере Дзюбы.