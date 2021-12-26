Властимил Петржела: Если уйдут Дзюба и Азмун, «Зенит» даже не заметит

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что уход форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна не станет проблемой для команды из Санкт-Петербурга.

- Если уйдут Дзюба и Азмун, «Зенит» даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба. В этой команде столько хороших футболистов и такой огромный бюджет, что на их место можно купить новых качественных футболистов. Когда у команды есть деньги, она может все, - передает слова Петржелы Sport24.ru.

Накануне в СМИ появилась информация, что нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в казанском «Рубине», а в переходе 26-летнего иранского форварда заинтересованы английский «Ньюкасл» и французский «Лион».