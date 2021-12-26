Григорий Иванов: Задача «Урала», не занять последнее место в РПЛ, а постараться стать первыми

Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов назвал задачи команды из Екатеринбурга на последнюю часть сезона.

После 18-ти туров подопечные Юрия Матвеева занимают 11-е место в таблице чемпионата России. В активе «Урала» 19 очков.

«Дай бог, чтобы новый год принес нам больше позитивных моментов. Но пока, в уходящем году и первой части сезона было очень сложно. Задачи всегда бывают две — либо занять первое место, либо не занять последнее. Вот наша задача — не занять последнее место в РПЛ. И постараться занять первое, но это будет тяжело», - цитирует Иванова Sport24.

Добавим, что чемпионат РПЛ возобновится 26 февраля. В этот день «Урал» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом».