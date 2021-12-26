«Нижний Новгород» прояснил вопрос по подписанию Жиркова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, когда станет известно, будет ли игроком команды бронзовый призер Евро-2008 Юрий Жирков.

«Какая ситуация с Жирковым? Та же самая. Сейчас трудно принимать решения и игрокам, и нам. Все сейчас в ожидании Нового года. Я думаю, что после новогодних каникул все прояснится. Сейчас никто не принимает конкретных решений», - приводит слова Измаилова Sport24.ru.

Напомним, что первую часть сезона Жирков пропустил, сначала залечивая травму полученную на Евро-2020, а потом не найдя подходящую команду после того, как закончился его контракт с «Зенитом».