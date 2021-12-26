Червиченко назвал закатом карьеры Дзюбы его возможный переход в «Рубин»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил возможный переход форварда «Зенита» Артема Дзюбы в казанский «Рубин».

Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые готовы отдать 33-летнего футболиста в казанский клуб, а на его место взять Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов». Генеральный директор »Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об этом.

«Дзюба пригодится «Рубину», да. Только я не представляю, чтобы он со своими амбициями действительно ушел из команды-чемпиона, которая выступает в Европе. Если Дзюба перейдет в «Рубин», это будет последний серьезный клуб в его жизни и начнется закат карьеры. Можно будет ставить крест, потому что возраст уже не тот», — цитирует Червиченко Sport24.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей.