Два европейских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука

В российском полузащитнике «Аталанты» Алексеем Миранчуком заинтересованы еще два европейских клуба.
Об этом рассказал в своем твиттере журналист SportItalia Альфредо Педулла. Инсайдер не уточнил название клубов. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летним футболистом интересовались «Дженоа» и «Верона». «Аталанта» готова отдать Алексея в аренду с правом последующего выкупа.
Ora l’#Atalanta darà al 90 per cento #Lovato in prestito al #Cagliari (confermato). E su #Miranchuk ci sono #Genoa (confermato), #Verona (confermato) e due club stranieri— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 25, 2021
В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей в чемпионате Италии и Лиги чемпионов. За 395 минут на поле Миранчук отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
источник: SportItalia