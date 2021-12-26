Два европейских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука

В российском полузащитнике «Аталанты» Алексеем Миранчуком заинтересованы еще два европейских клуба.

Об этом рассказал в своем твиттере журналист SportItalia Альфредо Педулла. Инсайдер не уточнил название клубов. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летним футболистом интересовались «Дженоа» и «Верона». «Аталанта» готова отдать Алексея в аренду с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей в чемпионате Италии и Лиги чемпионов. За 395 минут на поле Миранчук отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.