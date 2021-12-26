«Арсенал» разгромил на выезде «Норвич»

В гостевом матче 19-го тура чемпионата лондонский «Арсенал» нанес поражение «Норвичу» со счетом 5:0.

В составе «канониров» дубль оформил Букайо Сака. Английский форвард отличился на 7-й и 68-й минутах. По мячу в активе Кирана Тирни (44), Александра Ляказетта (84, с пенальти) и Эмиля Смита-Роу (90+1).

Таким образом, «Арсенал» набрал 35 очков и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 10 очками остался на последнем, 20-м месте.

АПЛ

19-й тур

«Норвич» (Норидж) - «Арсенал» (Лондон) - 0:5 (0:2)

Голы: Сака, 7; 68; Тирни, 44; Ляказетт, 84 (пен.); Смит-Роу, 90+1.