«Саутгемптон» прервал серию без побед, обыграв на выезде «Вест Хэм»

«Вест Хэм» в домашнем матче 19-го тура английской премьер-лиги уступил «Саутгемптону» со счетом 2:3.
На голы Майкла Антонио (49-я минута) и Мохамеда Бенрахмы (64) гости ответили точными ударами Мохамеда Эль-Юнусси (8), Джеймса Уорд-Прауса (61) и Яна Беднарека (70).
Таким образом, «святые» набрали 20 очков и поднялись на 14-е место АПЛ, а «молотобойцы» с 28 очками занимают шестую строчку.
28 декабря «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Уотфордом», а «Саутгемптон» проведет домашний матч против «Тоттенхэма».
АПЛ
19-й тур
«Вест Хэм» (Лондон) - «Саутгемптон» (Саутгемптон) - 2:3 (0:1)
Голы: Антонио, 49; Бенрахма, 64 - Эль-Юнусси, 8; Уорд-Праус, 61; Беднарек, 70.