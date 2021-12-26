«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в дерби

«Тоттенхэм» победил в домашнем матче 19-го тура английской премьер-лиги «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.

В составе выигравшей команды забивали Гарри Кейн (32-я минута), Лукас Моура (34) и Хын-Мин Сон (74).

Отметим, что проигравший клуб играл с 38-й минуты в меньшинстве после того, как две желтые карточки получил Уилфрид Заа.

Таким образом, «шпоры» набрали 29 очков и поднялись на пятое место, «орлы» остались с 20 очками и опустились на 12-ю позицию.

28 декабря «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Норвич», а «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Саутгемптоном».

АПЛ

19 тур

«Тоттенхэм» (Лондон) - «Кристал Пэлас» (Лондон) - 3:0 (2:0)

Голы: Кейн, 32 Моура, 34, Сон, 74

Удаление: Заа, 38 ( «Кристал Пэлас» ).