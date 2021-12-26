Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Лестер»

«Манчестер Сити» в домашнем матче 19-го тура английской премьер-лиги победил «Лестер» со счетом 6:3.

В составе команды Пепа Гвардиолы дубль оформил Рахим Стерлинг, который сначала реализовал пенальти (25-я минута), а потом забил с игры (87), также голами отличились Кевин Де Брейне (5), Рияд Марез, точно пробивший с одиннадцатиметровой точки (14), Илкай Гюндоган (21) и Эмерик Ляпорт (69).

У клуба, которым руководит Брендан Роджерс, вратаря соперника огорчили Джеймс Мэддисон (55), Адемола Лукмен (59) и Джеймс Мэддисон (55).

Таким образом, «горожане» останутся на первом месте, набрав 47 очков, «лисы» идут десятыми с 22 очками.

28 декабря «Лестер» примет на своем поле «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» на следующий день сыграет в гостях против «Брентфорда».

АПЛ.

19-й тур

«Манчестер Сити» - «Лестер Сити» - 6:3 (4:0)

Голы: Де Брюйне, 5, Марез, 14 (с пенальти), Гюндоган, 21, Стерлинг, 25 (с пенальти), 87, Ляпорт, 69 - Мэддисон, 55, Лукмен, 59. Ихеаначо, 65

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Зинченко, де Брейне (Фоден, 71), Фернандиньо, Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг.

«Лестер»: Шмейхель, Олбрайтон, Амарти, Вестергор, Томас, Дьюсбери-Холл, Тилеманс (Чодури, 71), Мэддисон, Айосе Перес (Кастань, 46), Лукман, Ихеаначо.

Предупреждения: Вестергор, 45 Мэддисон, 75 Фернандиньо, 90+1.

Судья: Кавана (Англия).