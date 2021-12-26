Агент Глебова заявил, что «Спартак» интересуется полузащитником «Ростова»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова заявил, что им интересуется московский «Спартак».

«Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно все. Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», - приводит слова Банатина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник дебютировал за сборную России и сыграл в 19 матчах за свой клуб во всех турнирах, в которых забил четыре года и отдал такое же количество результативных передач.