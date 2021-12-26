Хосеп Гвардиола: Матч «Манчестер Сити» с «Лестером» получился странным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Лестером» (6:3).

«Это была хорошая игра, в которой мы заработали три очка. Тем не менее она получилась странной. Даже при счете 4:0 в первом тайме »Лестеру» удавалось выходить в атаку с помощью хороших передач. У них качественные игроки – мастера контратак. При этом нельзя сказать, что мы играли плохо во втором тайме», — приводит слова специалиста BBC.

Добавим, что «горожане» остаются на первом месте в АПЛ, набрав 47 очков, «Лестер» идет десятым с 22 очками.

29 декабря «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Брентфорда».