Гол Лукаку принес «Челси» победу над «Астон Виллой»

«Челси» в гостевом матче 19-го тура английской премьер-лиги победил «Астон Виллу» со счетом 2:1.
На автогол защитника своей команды Риса Джеймса (28-я минута) «синие» ответили реализованным Жоржиньо пенальти (34) и голом Ромелу Лукаку (56).
Таким образом, «пенсионеры» набрали 41 очко и закрепились в первой тройке АПЛ, «львы» остались с 22 очками и опустились на десятую строчку турнирной таблицы.
«Челси» 29 декабря сыграет дома с «Брайтоном», гостевой матч «Астон Виллы» с «Лидсем» был перенесен из-за вспышки короновируса у хозяев, поэтому следующим матчем «деревенской команды» в АПЛ будет гостевая игра против «Брентфорда».
АПЛ
19-й тур
«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Челси» (Лондон) - 1:2 (1:1)
Голы: Джеймс (автогол), 28 - Жоржиньо (пен.), 34, Лукаку, 56