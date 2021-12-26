Пирло может стать следующим тренером «Бенфики»

Андреа Пирло может в будущем возглавить «Бенфику» сообщает Record, ссылаясь на Calcio Mercato.
По данным источника, спортивный директор «орлов» Руй Кошта ищет человека, который может стать главным тренером команды, в случае ухода с этого поста Жоржи Жезуша. Пирло называется одним из вариантов из-за того, что он находится в хороших отношениях с Коштой со времен общего выступления в «Милане». На данный момент переговоры с итальянцем не проводились.
Помимо Пирло кандидатами на должность главного тренера «Бенфики» называются Пауло Фонсека и Нуну Эшпириту Санту.
Добавим, что текущий контракт Жезуша с португальским клубом истекает следующим летом.
источник: Record