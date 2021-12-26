Гостевой матч «Велверхэмптона» против «Арсенала» может быть перенесен из-за вспышки COVID-19

Матч 20-го тура английской премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» может быть перенесен из-за вспышки коронавируса у «волков», сообщает Sky Sports.

«Вулверхэмтон» не может набрать необходимого числа игроков для участия в матче (13 полевых футболистов и один вратарь). Ситуацию усугубляет наличие травмированных футболистов.

Если перенос будет подтвержден, то данная игра станет второй отложенной для «Вулверхэмптона», ранее «волки» не смогли сыграть против «Уотфорда» из-за коронавируса внутри второй команды.