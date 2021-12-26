Тихонов считает, что Витории надо было больше требовать от некоторых футболистов «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов предположил чего не хватило Рую Витории для успешной работы в московском клубе.

«Возможно, Витория не такой требовательный оказался к футболистам, которые в прошлом году тащили. Это и Соболев, и Ларссон, и Понсе. Были игроки, которые очень здорово выглядели. Но что-то произошло», - приводит слова Витории RT, ссылаясь на «РБ-Спорт».

Напомним, что под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но при этом к зимней паузе красно-белые занимают лишь девятое место в РПЛ, набрав 23 очка.

Во второй части сезона «Спартаком» будет руководить итальянский специалист Паоло Ваноли.