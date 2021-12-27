«Реал» готов обменять Азара на защитника «Челси» Джеймса

Фланговый нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси».

Как сообщает El Nacional, мадридский клуб готов продать 30-летнего бельгийца в стан лондонцев, если в сделку будет включен правый защитник «аристократов» Рис Джеймс. Отмечается, что в подписании английского футболиста заинтересован лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Согласно данным источника, владелец «синих» Роман Абрамович не прочь вернуть Азара в команду, однако не хочет отпускать Джеймса, ставшего одним из лидеров клуба в нынешнем сезоне.

Напомним, что Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 годы. В английском клубе он отыграл 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 ассиста. Вместе с «синими» он становился двукратными чемпионом Англии, а также двукратным победителем Лиги Европы.

Что касается Джеймса, то он является воспитанником академии лондонцев. В нынешнем сезоне 22-летний англичанин отличился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 22 встречах. В сезоне-2020/21 защитник помог команде одержать победу в Лиге чемпионов.