Болельщики «Урала» признали Помазуна лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона-2021/22

Голкипер «Урала» Илья Помазун стал лучшим игроком команды в первой половине текущего сезона, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Отмечается, что 25-летний россиянин победил в голосовании среди болельщиков «шмелей». В финальной части опроса вратарь опередил полузащитника Рафал Августиняка и защитника Арсена Адамова.
Добавим, что в нынешнем сезоне Помазун принял участие в 15 матчах «Урала» во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз отстоял «на ноль».
После 18 сыгранных туров екатеринбургский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.
источник: ФК «Урал»