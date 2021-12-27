Андрей Аршавин: Понимаю, что в нашей стране в один момент отменить лимит невозможно

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ.

«Несмотря на то что я возглавляю академию, всё равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Сейчас лимит действует по схеме «8+17», что позволяет заявить на сезон восемь легионеров, при этом они могут все выходить одновременно на поле.