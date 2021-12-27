Роналдо погасит долги «Крузейро» перед ФИФА

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо выплатит долги клуба «Крузейро» перед ФИФА в размере 7,7 миллионов евро.

Об этом сообщил президент «Крузейро» Сержио Сантос Родригес.

«Роналдо выплатит долг. Теоретически он принадлежит ассоциации, но должен быть выплачен, иначе не будет возможности играть. В следующем году у нас будут большие затраты на заключение контракта с Родригиньо. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты в следующем году без задержек с зарплатами и санкций со стороны ФИФА», - приводит слова клубного босса Mundo Deportivo.

Напомним, в декабре 2021 года «Зубастик» приобрел 90 процентов акций «Крузейро» за 62,5 миллиона евро.

В Европе Роналдо известен по выступлениям в составе «Барселоны», «Реала», «Интера» и «Милана».