Коутиньо может сменить «Барселону» на «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо входит в сферу интересов клуба АПЛ – «Арсенала».

Согласно информации Todofichajes, лондонский клуб рассматривает 29-летнего бразильца в качестве усиления своей атакующей линии в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в ближайшее время представители «пушкарей» проведут встречу с агентом футболиста.

Как утверждает источник, руководство сине-гранатовых готово к продаже хавбека в январе 2022 года.

Напомним, Коутиньо выступает за «Барселону» с января 2018 года, перейдя из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонцев 16 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 20 миллионов евро.