18-летний форвард США Пепи близок к переходу в «Вольфсбург» за 10 миллионов евро

Нападающий «Далласа» и сборной США Рикардо Пепи находится в шаге от того, чтобы стать игроком одного из клубов чемпионата Германии.

Как информирует портал Transfermarkt, 18-летний форвард должен продолжить свою карьеру в «Вольфсбурге». Отмечается, что «волки» заплатят за данную сделку около десяти миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболиста хотели подписать «Аякс», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Ювентус».

Напомним, Пепи выступает за «Даллас» с июня 2019 года. Всего за клуб MLS он провел 59 матчей, забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до конца декабря 2026-го.

В составе сборной США форвард отличился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами в семи встречах.