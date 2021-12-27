Аршавин считает, что Дзюба должен приносить пользу «Зениту» даже в качестве запасного

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе питерского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал непопадание нападающего команды Артема Дзюбы в стартовый состав.

«Мне трудно судить, я не играл с Дзюбой и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков, - сказал Аршавин. - В любом случае думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей и сделал 11 результативных передач. В девяти случаях форвард выходил на замену.

После 18 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая московское «Динамо» на два очка. Кроме того, питерцы примут участие в стыковых матчах Лиги Европы против испанского «Бетиса» за выход в 1/8 финала турнира.