Сака - второй самый молодой футболист «Арсенала», который забил 10 голов в АПЛ

У Мичкова залетало всё, у наших вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции

В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.