Сака - второй самый молодой футболист «Арсенала», который забил 10 голов в АПЛ

26 декабря «Норвич Сити» принимал «Арсенал» в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/2022 на «Кэрроу-Роуд» в Норвиче. Победили гости - 5:0.
В матче с «Норвичем» Сака оформил дубль.
Сака в свои 20 лет и 112 дней стал вторым самым молодым игроком в истории «канониров», забившим более 10 голов в лиге. Рекорд принадлежит французу Николя Анелька, который преодолел эту отметку в возрасте 19 лет и 255 дней. Об этом сообщает официальный аккаунт Премьер-лиги в Twitter.
источник: Twitter.com