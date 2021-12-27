Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил о своем намерении покинуть стан «красных дьяволов» в январе 2022 года. Об этом заявил главный тренер команды Ральф Рангник.

Ранее сообщалось о том, что в услугах французского футболиста заинтересован «Ювентус».

– Мы долги говорили с Антони. Он объяснил мне, что находится в клубе достаточно долгое время и чувствует, что сейчас настало подходящее время для смены обстановки. Насколько мне известно, никаких предложений от других команд по Марсьялю не поступало. По этой причине он пока останется в нашем клубе, – приводит слова Рангника Goal.com.

Напомним, что Марсьяль пополнил состав «МЮ» в 2015 году. Сумма трансфера 26-летнего француза из «Монако» составила 60 миллионов евро. За «манкунианцев» он провел 268 матчей, забил 79 голов и отдал 50 ассистов. Действующий контракт форварда истекает летом 2024-го.