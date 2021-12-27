«Нам не дают информацию в полном объеме». Аспиликуэта - про перенос матчей АПЛ

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о непростой ситуации в Английской премьер-лиге, в которой регулярно переносят матчи из-за коронавируса в командах.

«Подготовка к матчам идет неидеально. По ходу сезона нам приходится бороться с травмами, и вот уже два года мы имеем дело с коронавирусом, из-за чего есть некоторая неопределенность.

Потому что критерии, по которым переносятся матчи Премьер-лиги, совершенно непонятны. Мы не получаем информацию в полном объеме», - цитирует Аспиликуэту BBC.

После 19-и туров в АПЛ «Челси» располагается на третьем месте с 41-м баллом. Лидером идет «Манчестер Сити», в активе которого 47 очков. Следующий свой матчей «аристократы» проведут против «Брайтона» дома 29 декабря.