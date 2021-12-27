Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зиеш может стать игроком «Милана»

Итальянцы рассматривают вариант с арендой футболиста
27 декабря 2021 11:33
автор: Александр Шульгин

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш может перебраться в «Милан».

Как сообщает Calciomercato, лондонцы готовы отдать 29-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Зиеш провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

После 19 туров «Милан» с 42 очками занимает второе место в итальянской Серии А.

источник: Calciomercato.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова отреагировала на серебро дочери ТутберидзеНеожиданные слова Тутберидзе о фигуристке ТуктамышевойРоссийская фигуристка будет выступать за Италию
У Мичкова залетало всё, у наших вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.
«Компенсация» за Туктамышеву? А что за анекдот с Муравьевой? В заявке сборной России на Евро нахимичили
Исполком ФФККР утвердил список фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Таллине с 12 по 16 января. Если никто из команды не провалится на ЧЕ, этот состав поедет затем и в Пекин на Олимпийский игры.
«Повторяй себе: я — Гладиатор!» Шесть шагов к полному отказу от спиртного на Новый год
Отказаться от алкоголя на Новый год не так сложно, как кажется, говорит психолог Виталий Кашлаев. Наградой за воздержание станут нормальное самочувствие, здоровая голова и чувство морального превосходства над «слабаками, которые пали перед соблазнами плоти».
Восемь с половиной золотых медалей. Олимпийский прогноз для сборной России #1
За 40 дней до открытия зимней Олимпиады «Плеймейкер» составил прогноз на количество российских золотых медалей. Причем прогноз уникальный - подробный и при этом не окончательный. В оставшееся до Игр время он будет меняться в зависимости от текущих событий.
Лишь бы Аскаров не подкачал! Российская молодежка начинает МЧМ с матча против грозных шведов
Открывать молодежной чемпионат мира сборной России выпало с одним из фаворитов. Шведы наряду с нашей командой идут в числе претендентов на медали с равными шансами, выше котируются только две североамериканские сборные – Канады и США.
«Лига Ставок» — фаворит в тендере РПЛ, а 77 процентов болельщиков не знают беттинг-партнера своей команды
Обзор новостей букмекерского рынка.
Новый триумф победителя Монсона, ноль шансов блогера Тарасова и эффектная концовка от Вагабова
В столичном БКЗ «Атмосфера» в субботу 25 декабря прошел заключительный в уходящем году вечер олдскульного бокса Pravda Fighting.
Что за Олимпиада нас ждет! В Пекин едут космическая Валиева, несгибаемая Трусова и бесподобная Щербакова
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России. В женском одиночном катании весь пьедестал заняли фигуристки школы Этери Тутберидзе – Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Обязательно к просмотру! Календарь главных спортивных событий в 2022 году
В наступающем 2022 году нас ждет масса интересных соревнований: зимняя Олимпиада в Пекине, чемпионаты мира по футболу, хоккею и волейболу и многое другое. «Плеймейкер» составил расписание всех стартов, которые не должен пропустить ни один болельщик.
Россия на молодежных чемпионатах мира по хоккею: все медали и лучшие бомбардиры
26 декабря 2021 года стартует очередной МЧМ - любимое новогоднее зрелище хоккейного болельщика. В нашем видео вспоминаем 26 турниров, на которых наша молодежка брала медали (четыре раза это было золото).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика