Зиеш может стать игроком «Милана»

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш может перебраться в «Милан».

Как сообщает Calciomercato, лондонцы готовы отдать 29-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Зиеш провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

После 19 туров «Милан» с 42 очками занимает второе место в итальянской Серии А.