«Тоттенхэм» намерен приобрести двух игроков «Ювентуса»

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в подписании двух полузащитников «Ювентуса», а именно Деяна Кулушевски и Уэстона Маккенни.

Как сообщает Calcio Mercato, в приобретении футболистов туринской команды заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте. Отмечается, что туринский клуб готов продать своих игроков в зимнее трансферное окно, если за каждого из них будет предложено 35 миллионов евро.

Напомним, что Кулушевски перешел в «Ювентус» в январе прошлого года из «Аталанты», подписав пятилетний контракт. В общей сложности 21-летний швед отыграл за «бьянконери» 68 матчей, забил восемь голов и отдал десять ассистов.

Что касается Маккенни, то американский футболист пополнил состав туринцев прошлым летом – на счету 23-летнего хавбека восемь забитых мячей и три результативных передачи в 64 встречах. Его контракт рассчитан до конца июня 2025-го.