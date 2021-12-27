Сергей Бородкин стал новым главой Крымского футбольного союза

Сергей Бородкин избран на пост президента Крымского футбольного союза.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Такое решение было принято на внеочередном общем собрании членов футбольного союза. Кроме того, Бородкин также является председателем Республиканской федерации футбола Крыма.

«Не я все решаю в этой жизни. Учредители приняли такое решение. Учредители считают, что такая смена будет, наверное, более полезной», - высказался прежний руководитель крымского футбола Юрий Ветоха, о причинах отставки которого пока ничего неизвестно.

Также он сообщил, что теперь сосредоточится на работе в крымском парламенте, где также будет курировать вопросы спорта.