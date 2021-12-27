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«Торонто» отправил официальный запрос по Инсинье, ранее игроком интересовался «Зенит»

Следующим летом итальянский футболист может стать свободным агентом.
27 декабря 2021 12:43
автор: Владислав Корегин

Фланговый нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить свою карьеру в клубе MLS.

Согласно данным Calcio Mercato, 30-летнего итальянца хочет подписать «Торонто». Как сообщает источник, американская команда готова платить футболисту семь миллионов евро в год. Отмечается, что сделка запланирована на лето 2022 года, когда у форварда истечет контракт с неаполитанцами.

Ранее появилась информация, что «Зенит» также рассматривает возможность подписания футболиста по окончании текущего сезона.

Напомним, что Инсинье является воспитанником академии «Наполи». Всего за взрослую команду он отыграл 415 матчей, забил 114 голов и отдал 91 результативную передачу. В составе сборной Италии нападающий провел 53 встречи (10 голов).

Агент Инсинье не исключил переход Лоренцо в «Зенит»

источник: Calcio Mercato
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