Бельгийский журналист - о Николсоне: «Шамар был настоящей звездой в «Шарлеруа»

Бельгийский журналист Пьер Гислейн поделился своим мнением о новичке московского «Спартака» Шамаре Николсоне, перешедшего из «Шарлеруа».

«Переход Николсона оказался небольшим сюрпризом — Шамар был настоящей звездой в «Шарлеруа», и у клуба нет подходящей замены для него. Но в финансовом плане клуб не мог отказаться от такого щедрого предложения.

Плюсы Шамара: много работает для команды, без проблем выполняет любую оборонительную работу, когда это необходимо. Также у него действительно хорошая игра головой, и он физически силен.

Его минусы: возможно, технически не настолько хорош, и есть проблемы с первым пасом. Но Шамар вполне может играть роль стержня и мотивировать играть людей, которые его окружают. У него есть лидерские качества», - приводит слова Гислейна Sport24.ru.

Напомним, сумма трансфера нападающего сборной Ямайки составила десять миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. Кроме того, команда продолжает выступление в Лиге Европы, где пробилась в 1/8 финала турнира.