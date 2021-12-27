Аршавин - про сына в академии «Спартака»: Со мной никто не советовался

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал про то, как его сын оказался в академии «Спартака».

«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле Барановской помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол — это сейчас главное. А в какой команде играть — вопрос второй», - приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Отметим, что сын Аршавина - Арсений, поступил в академию спартаковцев в ноябре прошлого года.