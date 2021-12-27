«ПСЖ» хочет выкупить контракт Мендеша у «Спортинга»

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш, арендованный у лиссабонского «Спортинга» до конца текущего сезона, станет полноценным игроком парижан летом 2022 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, во французском клубе довольны выступлениями 19-летнего португальца и готовы выкупить контракт футболиста. Отмечается, что у команды Лиги 1 есть право первоочередного выкупа игрока. Сумма трансфера должна составить 40 миллионов евро.

Напомним, Мендеш выступает за «ПСЖ» с августа этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах клуба во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

За сборную Португалии защитник провел 11 встреч.