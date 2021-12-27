Рангник высказался о вероятности отменить матчи АПЛ в новогодние праздники

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о вероятности отменить матчи Английской премьер-лиги в рождественские и новогодние праздники.

«Я наблюдал за Премьер-лигой последние 40 лет, поэтому я знаю эту традицию играть на Рождество и День подарков 27, 30 декабря и даже на Новый год или 2 января. Так что, если кому-то в голову приходит идея отменить матчи, с таким же успехом мы могли бы поговорить об отмене монархии», - приводит слова Рангника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Первый официальный матч в рамках Boxing day состоялся в 1860 году, в котором играли «Шеффилд» и «Халлам».