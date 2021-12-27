Пирло может стать главным тренером «Бенфики»

Андреа Пирло рассматривается кандидатом на должность главного тренера португальской «Бенфики». Последним местом работы специалиста был туринский «Ювентус».

Об этом сообщает Calciomercato.

В Кубке Португалии «Бенфика» вылетела от «Порту» в 1/8 финала, а в национальном чемпионате «орлы»занимают третье место (37 очков), отставая от «Спортинга» и «Порту» на четыре очка.

Отметим, что Пирло руководил «старой синьорой» с 2020-го по 2021-й год. С ним «Ювентус» стал обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Италии (2020). Именно при итальянце «Ювентус» впервые за восемь лет не смог выиграть Скудетто.