Евсеев с юмором ответил Журовой по поводу отдыха футболистов на Мальдивах

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Вадим Евсеев ответил депутату Государственной думы РФ Светлане Журовой на претензии в адрес отдыха футболистов за границей.

«К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты», - написал Евсеев в своем инстаграме.

Напомним, ранее Журова раскритиковала игроков за то, что они проводят отпуска в жарких странах, в частности, на Мальдивах. Политик заявила, что спортсмены могут отдохнуть и на российских курортах.

Свои фото с популярных островов выложил в соцсети и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, пояснивший, что таким образом восстанавливается после травмы.