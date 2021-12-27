Войцех Ковалевски: Соуза не останется в сборной Польши

Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своими мыслями о том, как будет развиваться ситуация вокруг главного тренера сборной Польши Паулу Соузы.

«Насколько я знаю, пока вопрос не решен. Как мне известно, у тренера нет возможности в одностороннем порядке расторгнуть контракт.

Я оцениваю шансы на то, что он останется, как минимальные. Более чем уверен, что он не останется, потому что реакция в Польше очень яркая, реакция болельщиков в том числе. Вопрос в том, на каких условиях он будет расторгать контракт с Польской федерацией футбола, но это уже задача для менеджмента федерации, который, насколько я слышал, сейчас этим и занимается», - приводит слова Ковалевски «Газета.Ru».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Соуза получил предложение от бразильского «Фламенго» и принял его, решив покинуть сборную Польши, которую он сейчас возглавляет. Однако португальский специалист связан с польской федерацией действующим соглашением.

Поляки являются соперниками сборной России по полуфинальном у стыковому матчу ЧМ-2022. Встреча между командами пройдет 24 марта в Москве.