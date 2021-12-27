Александр Мостовой – о Дзюбе: Почему «Зенит» не хочет его оставить – вопрос для меня

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб рассматривает возможность продажи 33-летнего футболиста в стан казанцев, а на его место приобрести форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Затем генеральный директор действующего чемпиона РПЛ Александр Медведев опроверг данные слухи.

– Почему «Зенит» не хочет его оставить – вопрос для меня. Дзюба в «Зените» все равно является важной фигурой. Возможно, настало такое время. «Рубин» же первую часть сезона вообще провалил, в еврокубках проиграл неизвестной команде. Конечно, Дзюбе было бы туда неплохо пойти, но захочет ли он? Давайте не забывать, что «Зенит» – команда, которая без проблем может купить любого игрока, – цитирует Мостового «РИА Новости».

Напомним, что Дзюба пополнил состав «Зенита» в июле 2015 года на правах свободного агента. За это время он отыграл за клуб 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 ассистов. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт россиянина с петербуржцами рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.