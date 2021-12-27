Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Рубине»

Стала известна возможная зарплата форварда «Зенита» Артема Дзюбы в случае его перехода в казанский «Рубин».

Как сообщает RT, ссылаясь на Metaratings, в своем новом клубе футболист будет получать один миллион евро в год без учета различных бонусов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что клубы уже договорились между собой о трансфере игрока. На замену Дзюбе «Зенит» намерен пригласить Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей, в которых забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице.