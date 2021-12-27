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Юрий Семин назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой части чемпионата

Специалист считает, что лучший всегда тот, чья команда лидирует в турнирной таблице
27 декабря 2021 16:11
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером РПЛ и объяснил свой выбор.

«Лучший тренер - тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более третий год подряд команда идет на первом месте», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, после 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, на два очка опережая московское «Динамо».

Кроме того, питерцы поборются с испанским «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы за право выхода в 1/8 финала турнира.

источник: Чемпионат.com
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